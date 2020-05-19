القوى العاملة: وصول 600 عالق مصري من أبوظبي للقاهرة

كتب يوسف عفيفي:

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وقالت الملحق العمالي بأبوظبي حنان شاهين، إن وصول رحلتين للقاهرة اليوم الثلاثاء يأتي استكمالا لرحلات إعادة العالقين بدولة الإمارات .

وأوضحت شاهين، أن الرحلة الأولى االيوم تقلع الساعة الخامسة عصرا بتوقيت الإمارات وموعد الوصول السادسة والنصف، والرحلة الثانية تقلع في الساعة التاسعة مساءا وتصل العاشرة والنصف عدد ركاب كل رحلة ٣٠٠ راكب.

وكانت السفارة المصرية بالعاصمة أبوظبي قد رتبت رحلات استثنائية للعالقين علي "مصر للطيران" (القاهرة- أبوظبي ) لتكون خمس رحلات يومي الثلاثاء والأربعاء علي التوالي 19 و20 مايو الجاري.

