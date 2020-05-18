586 ألف طالب يؤدون اختبار "التاريخ" بالصف الأول الثانوي إلكترونيًّا

كتب- أسامة علي:

أدّى 586 ألف طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي، اليوم الإثنين، امتحان مادة "التاريخ" على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر في تاسع أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 2019- 2020، والتي تستمر حتى 20 مايو 2020.

وبلغت نسبة الطلاب الذين أدوا امتحان اليوم 99.3%، من إجمالي 589 ألفًا و756 طالبًا وطالبة في مختلف محافظات الجمهورية.

وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر: https://stream.moe.gov.eg/

ويؤدي طلبة الصفَّين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًّا من المنزل على التابلت، بينما درس الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم التصحيح إلكترونيًّا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وجود رابط لتسجيل حضور طلاب الصفَّين الأول والثاني الثانوي الاختبار يوميًّا، وتسجيل الشكاوى أثناء الاختبار، وذلك عبر الرابط التالي: https://thaneduone.emis.gov.eg/attend-complain