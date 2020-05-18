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كفاية جبت لنا الكلام.. عبد العال منتقدًا إقامة مائدة لإفطار النواب بوسط البلد

01:40 م الإثنين 18 مايو 2020
كفاية جبت لنا الكلام.. عبد العال منتقدًا إقامة مائدة لإفطار النواب بوسط البلد

الدكتور علي عبدالعال

كتب- مصراوي:

أثار الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، أزمة الإفطار الجماعي الذي أقامه النائب محمد سليم، في وسط البلد أمس، قائلًا: "كفاية جبت لنا الكلام".

وقال رئيس البرلمان: محمد سليم مشكلته مايعرفش يتغدى أو يتعشى لوحده، موجهًا كلامه إلى النائب: ماينفعش انت راجل نائب دلوقتي، نحن يجب أن نعطي القدوة والمثل، ونحن أول ناس ندافع عن تطبيق القانون والدستور.

وتابع رئيس البرلمان بأن أبشع أنواع المخالفات في حال ارتكبها المشرع والمنفذ، مشددًا على الجميع أن يلتزم بالقانون، معقبًا: الراجل اعترف بالخطأ والاعتراف بالحق فضيلة.

كان النائب محمد سليم، أقام مائدة إفطار، أمس الأحد، لعدد من النواب أمام العقار الخاص به بمنطقة وسط البلد.

علي عبدالعال إقامة مائدة لإفطار النواب مجلس النواب

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