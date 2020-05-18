وزير النقل: القيادة السياسية صدقت على إنهاء تطوير طريق القاهرة أسوان

كتب- أسامة علي:

تفقد الفريق كامل الوزير وزير النقل، مواقع تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير طريق القاهرة/ أسوان الصحراوي الغربي، والتي تشمل المسافة من القاهرة إلى المنيا بطول ٢٣٠ كم، وحيث يشمل المشروع تطوير وتوسعة الطريق ليصبح ٣ حارات فى كل اتجاه بعرض رصف ١٢ مترًا، وإنشاء طريق أسفلتي للشاحنات يضم ٣ حارات في اتجاه أسيوط بعرض رصف ١١ مترًا، وطريق خرساني يضم حارتين في اتجاه القاهرة بعرض رصف ٩ أمتار، فضلاً عن إنشاء ٢١ عملاً صناعيًا بواقع ٥ كباري و١٦نفقًا.

بدأت الجولة بتفقد الوزير، لأعمال تنفيذ محطة تحصيل الرسوم بالكيلومتر ٢,٨٥ بالطريق، موجها بسرعة الانتهاء منها قبل نهاية شهر رمضان المبارك.

وتفقد قطاعات المشروع، والمقسمة إلى ١١ قطاعًا لسرعة الإنجاز، مطالبًا بضرورة تكثيف الأعمال ومراعاة المواصفات القياسية في تنفيذها والاهتمام بالعواكس والتخطيط بالبويات المعاكسة واللوحات الإرشادية وعدم إقامة أي مطبات على الطريق، وعدم نقل الحركة على طريق الخدمة إلا بعد انتهاء قطاع الرصف التصميمي بالكامل واستلامه طبقاً للمواصفات القياسية، لزيادة عوامل السلامة والأمان بالطريق.

وشدد الوزير على ضرورة استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في مواقع العمل لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا أن الحفاظ على صحة وسلامة العاملين في جميع المشروعات ومنها مشروعات الطرق والكباري من أولويات الوزارة.

وأكد وزير النقل، أن المشروع يدخل ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق، والذي تم التخطيط لتنفيذه طبقاً للمواصفات القياسية العالمية بإجمالي أطوال ٧٠٠٠ كم بتكلفة تقديرية ١٧٥ مليار جنيه منذ عام ٢٠١٤، إضافة إلى رفع كفاءة الطرق الرئيسية الحالية لتصل إجمالي أطوال الشبكة الرئيسية للطرق التابعة للوزارة إلى ٣٠,٥ ألف كم، مضيفا أن هذا الطريق سيكون حراً مثل طرق القاهرة/ الإسكندرية والقاهرة/ السويس وشبرا/ بنها الجديد والدائري الإقليمي، وسيسهم في تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد، كما سيكون جزءًا من محور القاهرة/ كيب تاون، مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة لاستمرار تنفيذ المشروعات القومية ومنها مشروعات الطرق والكباري خاصة مع مساهمتها الإيجابية في الاقتصاد القومي وإحداث التنمية الشاملة.

وأضاف الوزير، أن القيادة السياسية صدقت على إنهاء تطوير طريق القاهرة أسوان الصحراوي الغربي وامتداده حتى ارقين بطول ١٢٥٥ كم خلال ٤ سنوات على أن تكون مراحل المشروع وفقاً لأولويات التنفيذ التالية المرحلة الأولى وتشمل التقاطع مع طريق الفيوم حتى المنيا بطول 230 كم والمرحلة الثانية وتشمل المسافة من المنيا حتى محور ديروط بطول 90 كم وكذلك المسافة من ادفو – اسوان – توشكي بطول 350 كم) اما المرحلة الثالثة فتشمل (المسافة من محور ديروط مرورا باسيوط وسوهاج وقنا بطول 250 كم على أن تشمل المرحلة الرابعة المسافة من قنا مرروًا بالأقصر حتى ادفو بطول 235 كم وكذلك المسافة من توشكي حتى ارقين بطول 100 كم.