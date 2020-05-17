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وزيرة الصحة تجتمع بوزير الشباب لمناقشة مقرات العزل وموقف الدوري

05:52 م الأحد 17 مايو 2020
وزيرة الصحة تجتمع بوزير الشباب لمناقشة مقرات العزل وموقف الدوري

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

كتب- أحمد جمعة:

قال مصدر بوزارة الصحة، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتمعت قبل قليل، مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأوضح المصدر في تصريحات لـ"مصراوي"، الأحد، ان الاجتماع انتهى قبل دقائق بديوان عام وزارة الصحة، وناقش ملف تجهيز بعض نزل الشباب لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد، وموقف عودة بطولة الدوري العام.

وأضاف المصدر أنه من المقرر أن يصدر بيان إعلامي بعد قليل بما أسفر عنه الاجتماع.

هالة زايد وزيرة الصحة أشرف صبحي وزير الشباب

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