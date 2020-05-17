تزامنًا مع اجتماع الحكومة.. "أطباء القاهرة" تُطالب بحظر كلي لمدة أسبوعين

كتب - أحمد جمعة:

طالبت نقابة الأطباء بالقاهرة، مجددًا، بفرض حظر تجوال شامل لمدة أسبوعين بداية من الأسبوع الأخير من شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت الدكتورة الدكتورة سناء فؤاد، أمين صندوق نقابة أطباء القاهرة، إن هذه الفترة تعتبر فرصة "ذهبية ومتاحة" للحد من زيادة عدد الإصابات التي زادت مؤخرًا، موضحة أن حجم العمل والإنجاز في هذه الفترة منخفض بالمقارنة بباقي الأيام.

وأضافت: "الحظر الشامل يساعدنا كثيرا في تقليل وقائع الجائحة ونتحاشى الكثير من الإصابات ونستطيع في خلال هذه الفترة أن نعيد تقييمنا للأمور من خلال ترتيب بعض المسائل بسبب الأحداث المتوالية".

وتابعت فؤاد: "نعرف أن في هذه الفترة لا يوجد عملًا كثيفا، بل هناك حركة كثيفة للمواطنين وقليلة بالنسبة لقطاعات العمل، ونريد أن نوقف مثل هذه الأمور لضبط السلوك العام".

كان الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، قال إنه تقدم بمقترح مع الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة، إلى رئيس مجلس الوزراء؛ لتطبيق حظر كلي لمدة أسبوعين حتى نهاية شهر رمضان، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح نقيب الأطباء في تصريحات سابقة لمصراوي، أن هذا المقترح طلب ورأي شخصي منه ومن الدكتورة شيرين غالب ولا يمثل النقابة بشكل عام، التي لها طريقة في مثل هذه المقترحات والقرارات بأن يتم تداولها والتوافق بإجماع بين أعضائها.

وأضاف: "قد نختلف في الموضوع ولا أدعي أنني متخصصا في الوبائيات، ولكن المنطق العام يقول ذلك وكذلك منطقي كطبيب ومن التجارب التي شاهدناها في دول أخرى، وفي النهاية هذا المقترح قابل للتداول بالقبول أو الرفض، إذ أنني لم أطلب تنفيذه فورا، بل طلبت فقط دراسته والنظر له".

في سياق متصل، يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماع لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع المتابعة الدائمة لفيروس كورونا، في ظل زيادة أعداد الإصابات، كما يناقش الاجتماع المقترحات المفترض اتخاذها ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، التي تنفذ أيام عيد الفطر المبارك.

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