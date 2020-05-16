أول تحرك برلماني بشأن مطالبة مدارس دولية أولياء الأمور بمصروفات الأنشطة

(مصراوي):

تقدمت فائقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن تهديد المدارس الدولية لأولياء الأمور بشطب الطلاب، في حال عدم دفع مصروفات الأنشطة للعام المقبل، لإجبارهم على دفع 7 آلاف جنيه.

وقالت في بيان لها، اليوم السبت، إن المدارس الدولية والخاصة أرسلت رسائل لأولياء الأمور تطالبهم فيها بدفع رسوم مصروفات الأنشطة المتعلقة بالموسيقى والرسم والألعاب، والتي تقدر بنحو 7 آلاف جنيه للعام الجديد 2020/ 2021، في محاولة لإجبارهم على دفعها قبل 30 يوم مايو الجاري.

وأشارت: "هددت المدارس أولياء الأمور بشطب أبنائهم من المدرسة في حال تخلفهم عن دفع تلك المصروفات في الموعد المحدد، ما يعكس استغلال تلك المدارس وعدم تقديرها للظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة المصرية".

وأكدت أن دفع رسوم هذه المصروفات يعد بند النصب والتحايل الإضافي على المصروفات الدراسية الكبيرة، بسبب لجان شكلتها إدارة التعليم الخاص بالوزارة، لتقدير الأعباء على تلك المدارس، وإيجاد فرصة لفتح باب خلفي لزيادة إضافية على نسبة الزيادة السنوية المقدرة بقيمة 7%.

وانتقدت فهيم، انتهاز المدارس الدولية والخاصة لفرصة عدم تحكم وزارة التربية والتعليم في إدارتها وعدم إخضاعها بشكل كامل تحت طائلتها، لاستنزاف أولياء الأمور واستغلالهم، وإعطائها الحق في تهديد مستقبل الطلاب مقابل دفع المصروفات، لا سيما في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها الأسر المصرية جراء توقف العمل في العديد من القطاعات.

وطالبت وزير التربية والتعليم بسرعة التدخل لوقف ممارسات الضغط التي تمارسها المدارس الدولية والخاصة على أولياء الأمور، ورد مصروفات الأنشطة للعام الحالي الذي لم يتم إنفاقها.