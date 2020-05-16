عبدالفتاح جمعة مساعدًا علميًا لمدير عام التدريب بوزارة الأوقاف
كتب- محمود مصطفى:
اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم السبت، تكليف الشيخ عبدالفتاح عبدالقادر جمعة مساعدا علميا لمدير عام التدريب، في إطار الدفع بالقيادات الشابة في مفاصل العمل الإداري والدعوي.
ويعد الشيخ عبدالفتاح جمعة، أحد الأئمة المتميزين الذين رشحتهم وزارة الأوقاف للتدريب بالأكاديمية الوطنية للتدريب واجتاز الدورة بنجاح .
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