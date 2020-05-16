حدث في 8 ساعات| حقيقة دخول الأرض عصر جليدي.. والأرصاد تعلن موعد ذروة الموجة الحارة
كتب- يوسف عفيفي:
شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، كشف حقيقة دخول الأرض عصرا من "الجليد والزلازل والمجاعة" وصرف 130 مليون جنيه لـ120 ألف عامل بالسياحة، وإعلان توقيت ذروة الموجه الحارة التي تشهدها البلاد.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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