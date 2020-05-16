وزير الإسكان يتفقد أول فيلا يتم تشطيبها بكورنيش بمدينة المنصورة الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومرافقوه، أول فيلا يتم تشطيبها بمنطقة الفيلات المواجهة للكورنيش بمدينة المنصورة الجديدة.

وبحسب بيان، شدد وزير الإسكان على ضرورة تنفيذ أعمال التشطيبات على أعلى مستوى، والاهتمام بأعمال تنسيق الموقع، لإخراج هذا المشروع بأفضل صورة ممكنة.

وقال الدكتور عاصم الجزار: جارٍ تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة – متصلة – شبة متصلة)، تضم 2103 وحدات، وبلغت نسبة تنفيذ الفيلات المودرن 58 %، والفيلات الكلاسيك 55 %.

والتقط الدكتور عاصم الجزار، صورة جماعية مع العاملين بالمشروع، وحثهم على بذل المزيد من الجهد فى تنفيذ المشروعات المختلفة من أجل تحقيق النهضة العمرانية لمصر، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع مواقع العمل لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة العاملين.