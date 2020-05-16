وزيرة البيئة: الانتهاء من إنشاء المحطة العاشرة لرصد الهواء المحيط بمدينة الصف بالجيزة

كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الانتهاء من إنشاء محطة رصد لحظية متكاملة لرصد ملوثات الهواء المحيط بمدينة الصف بمحافظة الجيزة، حيث يوجد بمحافظة الجيزة 9 محطات لرصد ملوثات الهواء المحيط وبدخول محطة الصف أصبح عدد محطات الرصد 10 محطات، وتم تركيب تلك المحطة أعلى مبنى مركز مدينة الصف.

وأوضحت ياسمين فؤاد، في بيان، اليوم السبت، أن ذلك يعد ضمن خطة وزارة البيئة بجهازيها بالتوسع في نطاق أعمال الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط وزيادة عدد محطات الرصد اللحظي بها، ويأتي أيضًا في إطار تنفيذ تكليفات الحكومة وسعيًا لتحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئي لإستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

ومن خلال إنشاء تلك المحطة أصبح عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط 104 محطة على مستوى الجمهورية.

وقالت وزيرة البيئة، إنه في إطار جهود إحكام السيطرة على الانبعاثات الصادرة من مداخن المنشآت الصناعية الكبرى، تم الانتهاء من أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر للانبعاثات لـ3 وحدات توليد طاقة تعمل بالدورة المركبة بعدد 6 مداخن بمحطة كهرباء شمال الجيزة التابعة لشركة القاهرة لانتاج الكهرباء حيث تم رصد عناصر (ثاني أكسيد الكبريت، أكاسيد النيتروجين، أول أكسيد الكربون، الأكسجين، درجة الحرارة، معدل التدفق، الضغط)، وتم ربط الإشارات الخاصة بأجهزة الرصد لتلك العناصر ومراجعة قراءات الأجهزة ومطابقتها مع قاعدة بيانات الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، وبهذا وصل عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لـ73 منشأة تمثل 331 مدخنة.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الأعمال والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره أدت إلى تحقيق نتائج إيجابية بمستوى جودة الهواء ومستوى الضوضاء بمختلف محافظات الجمهورية تمثلت في انخفاض متوسط التركيز لبعض ملوثات الهواء الرئيسية بالقاهرة الكبرى خلال الفترة الماضية.

كما أن تطبيق قرار الحظر المروري للمركبات أدى إلى أنخفاض مستويات الضوضاء لتكون متوافقة مع الحدود المقررة قانوناً في هذه الساعات في معظم المواقع، مؤكدة أن إحداث التوازن بين الحفاظ على البيئة والتنمية هو التحدي الأكبر لكل وزارات البيئة في العالم وعلى الرغم من انخفاض نسب تلوث الهواء في العالم بصفة عامة ومصر بصفة خاصة إلا أن الحفاظ على البيئة لن يقف عائقا أمام التنمية وهناك التنمية المستدامة التي تشجع على إحداث التنمية في كافة القطاعات مع الحفاظ على البيئة.