6 درجات أعلى.. الأرصاد: الموجة الحارة تبلغ ذروتها في هذا التوقيت.. والرطوبة ترتفع



كتب-محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الموجه الحارة مستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري، وتصل ذروتها يوم الاثنين والثلاثاء المقبلين، لافتا إلى أنه بنهاية الأسبوع تعود درجات الحرارة وحالة الطقس إلى المعدلات الطبيعية.

وأضاف شاهين، لمصراوي، أن درجات الحرارة ترتفع عن المعدل الطبيعي بقيم تتراوح بين 5 و6 درجات على أغلب الأنحاء، حيث تسجل على القاهرة يوم الاثنين المقبل وحتى نهاية الأسبوع 43 درجة، و44 على جنوب الصعيد، و36 درجة على السواحل الشمالية.

وأكد أنه بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة يوجد أيضا ارتفاع طفيف في نسب الرطوبة والتي تزداد مع الاقتراب إلى فصل الصيف، حيث تسجل خلال الفترة الحالية 80% على السواحل الشمالية، و70% على القاهرة، والصعيد.

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق المتفرقة من القاهرة، بداية من اليوم وتستمر حتى نهاية الأسبوع

وتابع: تستمر فرص سقوط الأمطار على الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر المتوسط أيضا، وتكون قوة الأمطار من خفيفة إلى متوسطة ورعدية أخيانا، قد تصل على بعض المناطق الجبلية للسيول.