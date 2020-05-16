أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

6 درجات أعلى.. الأرصاد: الموجة الحارة تبلغ ذروتها في هذا التوقيت.. والرطوبة ترتفع

11:14 ص السبت 16 مايو 2020
6 درجات أعلى.. الأرصاد: الموجة الحارة تبلغ ذروتها في هذا التوقيت.. والرطوبة ترتفع

الموجة الحارة تبلغ ذروتها في هذا التوقيت.. والرطوب


كتب-محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الموجه الحارة مستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري، وتصل ذروتها يوم الاثنين والثلاثاء المقبلين، لافتا إلى أنه بنهاية الأسبوع تعود درجات الحرارة وحالة الطقس إلى المعدلات الطبيعية.

وأضاف شاهين، لمصراوي، أن درجات الحرارة ترتفع عن المعدل الطبيعي بقيم تتراوح بين 5 و6 درجات على أغلب الأنحاء، حيث تسجل على القاهرة يوم الاثنين المقبل وحتى نهاية الأسبوع 43 درجة، و44 على جنوب الصعيد، و36 درجة على السواحل الشمالية.

وأكد أنه بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة يوجد أيضا ارتفاع طفيف في نسب الرطوبة والتي تزداد مع الاقتراب إلى فصل الصيف، حيث تسجل خلال الفترة الحالية 80% على السواحل الشمالية، و70% على القاهرة، والصعيد.

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق المتفرقة من القاهرة، بداية من اليوم وتستمر حتى نهاية الأسبوع

وتابع: تستمر فرص سقوط الأمطار على الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر المتوسط أيضا، وتكون قوة الأمطار من خفيفة إلى متوسطة ورعدية أخيانا، قد تصل على بعض المناطق الجبلية للسيول.

الطقس درجات الحرارة الرطوبة الموجة الحارة الأرصاد

الخبر التالى:

للمرة الثالثة.. مصر تتسلم 30 طنًا من المستلزمات الطبية من الصين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 11228

    عدد المصابين

  • 2799

    عدد المتعافين

  • 592

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4444670

    عدد المصابين

  • 1588858

    عدد المتعافين

  • 302493

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:6 درجات أعلى.. الأرصاد: الموجة الحارة تبلغ ذروتها الاثنين.. والرطوبة ترتفع