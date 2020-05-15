​رسميًا.. الأوقاف تعلن إلغاء الاحتفال بليلة القدر

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، إحياء ليلة القدر يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 رمضان بنخبة مختارة من التلاوات القرآنية لكبار القراء المصريين والابتهالات الدينية لنخبة من المبتهلين المصريين المتميزين، على موقعها الإلكتروني.

وأوضحت في بيان رسمي لها، اليوم الجمعة، أنها ستبث كلمات موجهة لبعض قيادات الوزارة وبعض أئمتها تبدأ من التاسعة مساء ليلة الأربعاء 27 رمضان، مسجلة حتى صلاة الفجر، عبر بوابة الأوقاف الإلكترونية ومنصتها العلمية وعلى صفحة فيسبوك التابعة للوزارة وقناتها منبر التجديد على اليوتيوب وعبر تطبيق وعي وقناتها الصوتية منبر التجديد أيضا وكل عام ومصر وأهلها وسائر بلاد العالمين بكل خير.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك يأتي في إطار اهتمامها بإحياء المناسبات الدينية وفي ضوء مراعاتها للظروف الراهنة.

ودعت وزارة الأوقاف، الله عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

واعتادَت وزارة الأوقاف، تنظيم احتفالات رسميا بليلة القدر، كل عام في ال26 من رمضان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكبار قيادات الدولة، بمركز الأزهر للمؤتمرات، لتكريم الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، التي تعقدها الوزارة.