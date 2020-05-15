غدًا.. 5 رحلات استثنائية لإعادة العالقين من الإمارات والسعودية وأمريكا

كتب- محمد عبيد:

تسيّر وزارة الطيران المدني، غدًا السبت، 5 رحلات جوية استثنائية إلى الإمارات والسعودية وأمريكا لإجلاء المصريين العالقين هناك، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة المصريين العالقين من الخارج.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إن شركة مصر للطيران تسيّر 3 رحلات تقلع من مطار القاهرة الدولي، متجهة إلى دبي وجدة وواشنطن، بينما تسيّر شركة آيركايرو رحلتين إلى أبوظبي، وتنقسم العودة إلى مطاري مرسى علم لرحلات دبي وجدة وواشنطن بينما تعود رحلتان من أبوظبي لمطار سفنكس الجديد، يتم تخصيص أماكن لعزل العالقين القادمين من الخارج لمدة 14 يومًا، للتأكد من خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.