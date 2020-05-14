الزراعة: انضمام مصر رسميًا إلى مبادرة "إنتاج القطن النظيف"

كتب- أحمد مسعد :

أصدر الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، تقريرًا بما تم إنجازه من نشاط داخل مركز البحوث الزراعية خلال أسبوع.

وأوضح التقرير، انضمام مصر رسميا إلى مبادرة إنتاج القطن النظيف، وقال الدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن: جاء ذلك بعد عام كامل من المراجعة الشاملة لكافة مراحل إنتاج محصول القطن بمصر.

وأشار إلى أن المبادرة يشترك فيها مجموعة من أكبر الشركات العالمية ومقرها سويسرا، والتي ترغب في شراء قطن مصري أفضل ومصر ستحقق مزايا عدة من انضمامها للمبادرة منها: الاستدامة في إنتاج محصول القطن وتطبيق أفضل التوصيات الفنية وتوثيق كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمحصول في جميع مراحله وفتح أسواق عالمية جديدة أمام القطن المصري.

وفي سياق آخر أعلن الدكتور مصطفى عبدالرازق، مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني، عن افتتاح أحد المنافذ الجديدة لبيع منتجات مكون تصنيع الألبان التابع للمعهد للبيع بأسعار مخفضة دعماً للمستهلك واستمرارا لسياسة الدولة في تفعيل دور المراكز البحثية ومساهمتها بالدور الإنتاجي إلى جانب دورها البحثي.

وأكد الدكتور أحمد عبدالمجيد، مدير معهد بحوث وقاية النباتات، استمرار تسيير عمليات تصدير طرود النحل الحي في صورتيه الأقراص والمرزوم إلى الدول العربية، حيث تم مد صلاحية الشهادة أسبوعين بعد التأكد من سلامة الطرود، وذلك بسبب ظروف مواعيد الطيران وعمل بعض التسهيلات التي لا تضر بالنحل وعدم تعطيل أي عملية من عمليات إجراءات التصدير بالمكون.

وصرح الدكتور أشرف خليل، مدير معهد أمراض النبات، بأن المعهد قام خلال شهر أبريل فحص 468 رسالة زراعية من التقاوي والبذور للمحاصيل المختلفة الواردة من الخارج للتأكد من خلوها من الأمراض.

كما أعلن الدكتور شكر عبدالسلام، مدير المعمل المركزي للمبيدات، عن استلام أول عينات من التوابل والأعشاب والنباتات الطبية والعطرية من الحجر الزراعي لتحليلها ولذلك تطبيقاً لقرار وزير الزراعة باعتماد المعمل المركزي للمبيدات في تحليل السلع الزراعية لمواجهة الطلبات المتزايدة على الصادرات الزراعية المصرية.​