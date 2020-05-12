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أول تحرك من مجلس النواب بعد إصابة برلمانية بكورونا

10:35 م الثلاثاء 12 مايو 2020
أول تحرك من مجلس النواب بعد إصابة برلمانية بكورونا

مجلس النواب المصري

كتب - أحمد علي:

أكد المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، أن هناك اهتمام بمسألة النواب المخالطين للنائبة شيرين فراج، بعد إبلاغ الطب الوقائي بإصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، موضحا أن المجلس اتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتطهير وتعقيم جميع القاعات والأماكن التي تواجدت بها النائبة، على مدار عشرة أيام ماضية.

واستطرد الأمين العام في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أنه جرى التنسيق مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، وتم تعقيم القطاع الطبي بالمجلس والمكتبة، وهي الأماكن التي ارتادتها النائبة، بخلاف عزل الطاقم الطبي المخالط للنائبة ذاتيا، دون الحاجة لأخذ مسحه منهم.

وقال فوزي، إن وفد قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة الذي وصل إلى المجلس اليوم، راجع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتخذها المجلس، وخاصة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وتنظيم المسافات الآمنة في الجلوس، وتوزيع المطهرات على مستوى جميع القاعات، والالتزام بارتداء الكمامات، وأفاد بكفايتها تماما دون الحاجة إلى مزيد من الإجراءات.

واختتم فوزى، أن الطب الوقائي أكد عدم الحاجة إلى مسحات إلا لمن تظهر عليه أي أعراض خلال مدة حضانة المرض التي قاربت بالفعل على الانتهاء.

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مجلس النواب محمود فوزي فيروس كورونا وزارة الصحة الإجراءات الاحترازية

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