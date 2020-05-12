وصول 3 رحلات استثنائية لمطار القاهرة لعالقين بالكويت والسعودية والإمارات

كتب - محمد عبيد:

وصلت مطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء ، 3 رحلات استثنائية سيرتهم 3 شركات مصرية وكويتية لعودة المصريين العالقين بالكويت والسعودية والإمارات ، وعلى متنهم 460 مصريا من العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد .

مصرحت مصادر بالمطار، أن رحلة الخطوط الكويتية وصلت المطار قادمة من الكويت، وعلىة متنها 190 مصريا كانوا عالقين هناك وتم إنهاء إجراءات وصولهم، وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول.

وأوضح أنه وصلت رحلتان لشركة سياف وAMC ضمت الأولي 85 مصريا كانوا عالقين بالسعودية والثانية 180 مصريًا كانوا عالقين بالإمارات، وتم نقل جميع الركاب القادمين إلى المناطق المخصصة لعزلهم 14 يوما، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد .

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .