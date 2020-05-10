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الأوقاف: إنشاء وحدة لقياس الرأي العام الديني في الوزارة

11:34 م الأحد 10 مايو 2020
الأوقاف: إنشاء وحدة لقياس الرأي العام الديني في الوزارة

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب- محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأحد، إنشاء وحدة قياس الرأي العام الديني برئاسة الدكتور أحمد عبدالرءوف رئيس الإدارة المركزية للرقابة والتقويم، بديوان عام وزارة الأوقاف، وحاصل على درجة الدكتوراة في القانون من جامعة القاهرة.

وستضم الوحدة عددًا من أساتذة الجامعات ومن الخبراء المتخصصين في مجال قياس الرأي العام، بقصد الوقوف على مؤشرات أداء الوزارة في مختلف المجالات، ومعرفة القضايا التي تشغل الرأي العام الديني بمختلف شرائحه، ولا سيما الشبابية منها، ومعرفة مدى تفاعلها مع أنشطة الوزارة المختلفة، وقياس مدى تأثير إدارة الدعوة الإلكترونية في الرأي العام الديني، والعمل المستمر على تطويرها، بما يحقق الأهداف المرجوة للوزارة في خدمة المجتمع، ولا سيما نشر الفكر المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة، إيمانًا من الوزارة بأن المعركة الحقيقية مع قوى الشر والظلام هي معركة الفكر والوعي، وأن كل فكرة مستنيرة توفر قطرة دم، وأن الحرب الحديثة تتخذ من تزييف الوعي الديني منهجًا ثابتًا، ما يتطلب ممانعة قوية وتحصينًا مبكرًا ضد الفكر المتطرف، ولا سيما للنشء والشباب ، حتى لا تتخطفهم قوى الشر والظلام.

محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف أحمد عبدالرءوف الإدارة المركزية للرقابة والتقويم جامعة القاهرة

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