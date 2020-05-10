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فرج عامر: السيسي أول قائد عالمي يتنبه إلى تداعيات "كورونا"

10:57 م الأحد 10 مايو 2020
فرج عامر: السيسي أول قائد عالمي يتنبه إلى تداعيات "كورونا"

المهندس محمد فرج عامر

كتب- أحمد علي:

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الواقع كشف عن أن تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد أكبر من جميع الدول، وأن أكبر دليل على ذلك الانهيار الكبير الذي يضرب الاقتصاد العالمي خلال الفترة الراهنة.

وأرجع عامر، في بيان له اليوم الأحد، أسباب انهيار الاقتصاد العالمي إلى عدم اتخاذ العديد من دول العالم الإجراءات والتدابير الاحترازية قبل دخول الفيروس إلى أراضيها؛ وهو ما تسبب في تزايد الخسائر الاقتصادية داخل مختلف دول العالم، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان أول قائد عالمي يتنبه إلى ذلك الأمر، ولذلك اتخذت مصر التدابير والإجراءات الاحترازية مع تأكيد استمرار عجلة الإنتاج والعمل.

وتابع رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بأن العديد من القطاعات الاقتصادية سواء على المستوى الدولي أو داخل مصر، تأثرت بشكل كبير بسبب "كورونا"، إلا أن أكثرها بشكل قاطع هو قطاعا الطيران والسياحة، منوهًا بأن الدولة المصرية تعمل على تحقيق التوازن بين استمرار عجلة الإنتاج والحفاظ على صحة المواطنين من خلال مجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال عامر إن طلب مصر مساندة جديدة من صندوق النقد الدولي هو محاولة للاستفادة من مساعدات الصندوق للدول لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، ومحاولة لدعم قوة الاقتصاد المصري لمواجهة تداعيات الفيروس.

فرج عامر الرئيس السيسي فيروس كورونا

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