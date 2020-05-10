"الوطنية للتدريب" تفتتح المرحلة الثالثة لبرنامج المسئول الحكومي المحترف

كتب- محمد نصار:

تصوير- مصطفى الشيمي:



افتتحت الأكاديمية الوطنية للتدريب، منذ قليل، المرحلة الثالثة من برنامج المسئول الحكومي المحترف، على منصتها التدريبية الرقمية.

يحضر الحفل كل من الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

وانتهت الأكاديمية الوطنية للتدريب من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من برنامج "المسئول الحكومي المحترف" لرفع كفاءة موظفي الدولة من شاغلي وظائف الإدارة الوسطى والإشرافية وتطوير الفكر الاستراتيجي والمهارات القيادية والشخصية لهم وإعداد مسئول حكومي على قدر عالي من الكفاءة والفاعلية.

واستهدف البرنامج 1200 متدرب من شاغلي وظائف بشكل مباشر في محافظات (القاهرة - الجيزة - الإسكندرية) كمرحلة أولى على أن تكون كل دفعة من المتدربين 200 متدرب على مدار 6 دوارت متتالية.

كما اشتملت المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج على إضافة موضوعات جديدة ومنها (القيادة - الغدارة العامة - إدارة الأزمات - إدارة المشروعات - العلاقات العامة - المالية لغير المتخصصين - تأثير وسائل الإعلام - الإبداع في بيئة العمل - بعض المفاهيم التكنولوجية الحديثة - التنمية المحلية - مشروعات صغيرة ومتوسطة - التوعية القومية والهوية - التمثيل الرسمي والبروتوكولات).