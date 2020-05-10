درجة الحرارة تصل لـ41.. الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد غدا حتى نهاية الأسبوع

كتب- محمد عبدالناصر:

قال محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض بداية من الاثنين وحتى نهاية الأسبوع لموجة حارة على أغلب الأنحاء.

وأضاف شاهين لمصراوي، أن درجات الحرارة اليوم الأحد أقل من المعدلات الطبيعية، كما تتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، وستكون غير مأثرة على الرؤية، كما تشط الرياح المعتدلة.

وتابع: "بداية من الاثنين، نشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة يستمر حتى نهاية الأسبوع، كبداية موجة حارة، حيث تصل غدا درجة الحرارة لـ32 على القاهرة وتستمر في الارتفاع إلى أن تصل 37 درجة بنهاية الأسبوع.

وأشار إلى أن درجات الحرارة على السواحل الشمالية من 25 درجة وترتفع حتى 28 درجة، بينما شمال وجنوب الصعيد تصل لـ33 وترتفع حتى 41 درجة، لافتًا إلى أن لارتفاع سيكون أعلى من المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام بمعدل 4 درجات.

وتوقع مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، سقوط أمطار نهاية الأسبوع على بعض المناطق من شمال وجنوب الصعيد، وسلاسل جبال البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى متوسطة.

وأكد أن نسب الرطوبة بتتزايد بشكل تدريجي، لكن انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل يقلل الإحساس بارتفاع الرطوبة.