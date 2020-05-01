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وزير الأوقاف ينعى الدكتور عبدالغفار هلال: فقدنا عالمًا ولغويًا كبيرًا

10:49 م الجمعة 01 مايو 2020
وزير الأوقاف ينعى الدكتور عبدالغفار هلال: فقدنا عالمًا ولغويًا كبيرًا

الدكتور محمد مختار جمعة

القاهرة- (أ ش أ):

نعى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، العالم الجليل الراحل الدكتور عبدالغفار حامد هلال عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية وعميد كلية اللغة العربية الأسبق بجامعة الأزهر بالقاهرة، والذي وافته المنيَّة اليوم الجمعة عن عمر ناهز 84 سنة.

وأكد وزير الأوقاف، في بيان اليوم، أن العالم الإسلامي فقد عالمًا ولغويًا كبيرًا، وقال الوزير، إن الوزارة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية إذ ينعى فقيده الراحل؛ فإنه يتقدم بخالص العزاء إلى أسرة المفكر الإسلامي الراحل وإلى كل أهل العلم وطلابه في مصر والعالم العربي والإسلامي، سائلًا الله (عز وجل)، أن يسكنه فسيح جناته ويرزق أهله وذويه وكل محبيه الصبر والسُّلوان، وأخلف الجميع فيه خيرًا، و (إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ).

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محمد مختار جمعة المجلس الأعلي للشئون الإسلامية عبدالغفار هلال جامعة الأزهر

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