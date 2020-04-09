بعد إعلانها.. ننشر نماذج المشروعات البحثية لطلاب الإعدادية

كتب- أسامة علي:

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نماذج المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل والذي يعد شرطًا لانتقال الطلاب (في الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي) إلى السنة التعليمية التالية.

وينشر مصراوي تفاصيل النماذج البحثية المُعدة من قبل الوزارة لطلاب المرحلة الإعدادية لجميع الصفوف الدراسية.

وقالت الوزارة، إنه بالنسبة للمرحلة الإعدادية (من الصف الأول إلى الصف الثالث).. يختار الطالب مشروع بحثي من أحد 3 مشروعات مقترحة من وزارة التربية والتعليم لتنفيذه، ويقوم بعمل المشروع بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة (بحد أقصى 5 طلاب).