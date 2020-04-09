400 مليون جنيه تراجعًا في الأرباح.. وزير التموين يستعرض نتائج أعمال الشركة القابضة للصناعات الغذائية



كتب- محمد سامي:



استعرضت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة الدكتورعلى المصيلحي، رئيس الجمعية العامة ووزير التموين والتجارة الداخلية، نتائج أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 30-6-2019.



وقدم اللواء أحمد حسنين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تقريرًا عن نتائج أعمال السنة المالية المنتهية في 30 يونيه 2019 وبيانًا بأبرز إنجازات الشركة القابضة وشركاتها التابعة في شتى المجالات.



وأوضح التقرير، أن حجم الأعمال للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بلغ نحو 60 مليار جنية للعام المالي 2018/2019 مقابل 68 مليار جنية العام السابق.



كما بلغت قيمة الاستثمارات المنفذة خلال العام بالشركات التابعة نحو 472 مليون جنيه مقابل 375 مليونًا العام السابق، فضلًا عن أعمال التطوير التي تقوم بها الشركة القابضة في قطاع الأغذية المحفوظة وقطاع الزيوت والمطاحن وشركة السكر والصناعات التكاملية.



وأوضح التقرير، أن حجم السلع المنصرفة على البطاقات التموينية بلغ نحو 36 مليار جنيه، كما بلغ صافي الربح للشركات التابعة نحو 800 مليون جنيه العام الحالي مقابل 1.2 مليار جنيه العام السابق بانخفاض قدره 400 مليون جنية، نظرًا للزيادة التي شملت الأجور وأسعار الطاقة، وعلى الرغم من ذلك لم يتم زيادة أسعار السلع الأساسية في ضوء الدور الاجتماعي الذي تقوم به الشركة القابضة والتزام وزارة التموين باستقرار الأسعار في السوق المحلي.



وتقوم الشركة القابضة بشركاتها التابعة بالدور الحيوي في السوق المحلي باعتبارها أحد أهم أذرع وزارة التموين في مجال توفير وإتاحة كافة السلع الغذائية في مختلف المنافذ السلعية وذلك بالكميات المطلوبة والتي تفي بالاحتياجات دون وجود أي أزمات أو اختناقات في أي سلعة على مستوى الجمهورية وبجودة عالية وسعر مناسب فضلاً عن دورها الاستراتيجي في إبرام العديد من التعاقدات السلعية الداخلية والخارجية وذلك تنسيقًا مع الجهات المعنية بالدولة.



وقدم المصيلحي، الشكر لكافة أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة والعاملين بها وشركاتها التابعة نظرًا لما يبذلونه من جهود حثيثة في مجال الصناعات الغذائية ودورهم الملموس في هذا الصدد.