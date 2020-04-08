الأنبا نيقولا: وباء كورونا يغلق القبر المقدس للمرة الثانية تاريخيًا

كتب- مصطفى علي:

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه في هذا العام 2020 وقبل الاحتفال بأحد الشعانين المقدس أسبوع الآلام العظيم وعيد القيامة المجيد تم إغلاق القبر المقدس بسبب تفشي وباء كورونا في العالم، وهذه هي المرة الثانية التي يُغلق فيها.

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان، اليوم الأربعاء، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه كانت المرة الأولى التي أُغلق فيها القبر المقدس هي في عام 1349 بسبب انتشار وباء الطاعون الأسود.

وتابع: "لنصلي جميعًا للرب أن يرحم البشرية بأن يوقف انتشار هذا الوباء في العالم، وندعوا للمصابين بالشفاء، والرحمة لمن قضوا نحبهم بسببه والعزاء للأسرهم".