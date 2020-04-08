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وكيل نقل البرلمان: المبادرات الشعبية خلال أزمة كورونا عكست المعدن الطيب للمصريين

06:24 م الأربعاء 08 أبريل 2020
وكيل نقل البرلمان: المبادرات الشعبية خلال أزمة كورونا عكست المعدن الطيب للمصريين

النائب محمد عبدالله زين الدين

كتب- أحمد علي:

أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل بالبرلمان، أن المعدن الطيب للمصريين ظهر مع انتشار فيروس كورونا وتحذير الحكومة للمواطنين من خطر الوباء القاتل، واتخاذ تدابير احترازية لمواجهته، حيث ظهرت مبادرات شعبية من مشاهير وأحزاب لمساعدة الدولة في حربها ضد "كوفيد 19".

وأوضح زين، في بيان، اليوم الأربعاء، أن المبادرات العديدة التي ظهرت على مستوى الجمهورية، لم تقتصر على المشاهير ورجال الأعمال فقط بل ظهرت بكثافة على المستوى الشعبي، سواء بصورة فردية أو من خلال المواطنين ذاتهم من أهالي المناطق المختلفة، للتخفيف عن الأهالي والعمل على سد احتياجاتهم، خاصة كبار السن والحفاظ أيضًا على أسعار السلع المختلفة.

وأشار إلى أنه لا تتوقف المبادرات عند محاولة ضبط أسعار السلع المختلفة فهناك مبادرات أخرى ظهرت خلال الفترة الأخيرة وتتصل بتطهير المناطق المختلفة.

وأشاد النائب، بالدور البارز الذي يقوم به المصريون بالخارج لدعم أشقائهم من المصريين العالقين، ضمن مبادرة "خلينا سند لبعض"، حيث يكتسب العمل الاجتماعي التطوعي أهمية متزايدة في ظرفنا الراهن، خاصة مع تعقد الظروف الحياتية، وازدياد الاعتراف بالدور الذي تلعبة مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية.

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