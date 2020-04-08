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من الغد.. ننشر المواعيد الجديدة لمترو الأنفاق بعد مد الحظر

05:49 م الأربعاء 08 أبريل 2020
من الغد.. ننشر المواعيد الجديدة لمترو الأنفاق بعد مد الحظر

قطار مترو الأنفاق

كتب- أسامة علي:

قررت وزارة النقل، تعديل مواعيد قطارات المترو بالخطوط الثلاثة بدءًا من غدِ الخميس الموافق 9 أبريل لتتناسب مع قرار تعديل توقيت الحظر والصادر من مجلس الوزراء اليوم.

وأعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، عن تعديل جداول التشغيل ليكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة 19.15 مساء، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 19.30 مساءً، ويكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 19.30 مساءً.

كما سيكون مواعيد آخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث الساعة 19.15 مساءً ومن العتبة 19.45 مساءً، ويستمر بداية تشغيل الخطوط الثلاثة بدءًا من الساعة السادسة صباحاً.

وأوضحت الشركة، وفق بيان، اليوم الأربعاء، أن وزير النقل وجه قيادات الشركة باستمرار الدفع بقطارات إضافية، وتقليل زمن التقاطر في حالة وجود أي كثافات من الركاب والتنسيق مع وزارة الداخلية لوصول آخر قطارات الخطوط الثلاثة بعد توقيت الحظر.​

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