بمناسبة شهر رمضان..٧٥٠ جنيه منحة للعاملين بالسكة الحديد والمترو
كتب - أسامة علي:
وافق الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على صرف 750 جنيه منحة للعاملين بالسكة الحديد والمترو، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وكان المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أرسل خطابا لوزير النقل، بإثابه العاملين بالهيئة والشركات التابعه للهيئة وشركة المترو بمكافأة تشجيعية تقديرًا لدور العاملين في مواقع العمل المختلفة.
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