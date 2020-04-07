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بمناسبة شهر رمضان..٧٥٠ جنيه منحة للعاملين بالسكة الحديد والمترو

08:33 م الثلاثاء 07 أبريل 2020
بمناسبة شهر رمضان..٧٥٠ جنيه منحة للعاملين بالسكة الحديد والمترو

اللواء كامل الوزير

كتب - أسامة علي:

وافق الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على صرف 750 جنيه منحة للعاملين بالسكة الحديد والمترو، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وكان المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أرسل خطابا لوزير النقل، بإثابه العاملين بالهيئة والشركات التابعه للهيئة وشركة المترو بمكافأة تشجيعية تقديرًا لدور العاملين في مواقع العمل المختلفة.

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كامل الوزير شهر رمضان السكة الحديد مترو الانفاق أشرف رسلان

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