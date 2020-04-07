خبير إيطالي: بعض مصابي كورونا يعانون من فقدان الشم والتذوق

كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور أنجلو أنطونيوني أستاذ علم الأعصاب بجامعة بادو الإيطالية، ورئيس شعبة اضطرابات الحركة بالجمعية الأوروبية لطب الأعصاب، أن بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد تعاني من فقد حاستي الشم والتذوق، خاصة في الحالات البسيطة، وأحياناً يكون العرض الوحيد في صغار السن.

جاء ذلك خلال المؤتمر العلمي عبر شبكة الانترنت الذي نظمته إحدى شركات الأدوية اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة تأثير فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" على الجهاز العصبي.

أدار الجلسة الدكتور ماجد عبدالنصير، أستاذ أمراض المخ والأعصاب ورئيس الجمعية المصرية للأمراض العصبية، والاتحاد العربي لجمعيات الاعصاب، والدكتور هاني عارف أستاذ المخ والأعصاب وسكرتير الجمعية المصرية للأمراض العصبية، وشارك فيها نحو ٧٠٠ طبيب من مصر، وبعض رؤساء الجمعيات الطبية المعنية في الدول العربية.

وعرض الخبير الإيطالي أهم المؤشرات الخاصة بالمرض، وسبب تزايد عدد الوفيات في إيطاليا الذي تجاوز 16 ألف حالة، بخلاف إصابة نحو 135 ألف أخرين حتى أمس.

وأكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية التي يمكنها تقليل احتمالية التعرض لخطر العدوى من خلال اتباع النصائح الخاصة بتقليل الاختلاط والحفاظ على النظافة الشخصية، موضحا أن عدم الالتزام بذلك تسبب في تسارع وتيرة المرض في إيطاليا.

وتابع: مؤشرات الدراسة التي أجريت على ١٠٠٠ مريض في الصين لمعرفة تأثير فيروس كورونا المستجد على الجهاز العصبي وجدت أن 1,5% منهم فقط ظهر عليهم أعراض تتعلق بالأعصاب، إلا أن احتمالية ذلك تزداد في الأشخاص المدخنين الذين يتعرضوا للنيكوتين.

وعن مرضى الأعصاب والأدوية التي يتناولوها حالياً، قال إنه لا يوجد تعارض بين هذه الأدوية وأن يكون الشخص أكثر عرضة للكورونا، ونصح المرضى الذين يحصلوا على مثبطات المناعة بالرجوع إلى الطبيب المعالج لمراجعة الجرعات.

وتوجه بالشكر إلى الدولة المصرية بعد قيام وزيرة الصحة والسكان، ووفد من القوات المسلحة المصرية اليوم، السبت، إلى دولة إيطاليا، بزيارة رسمية تحمل خلالها رسالة تضامن من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى إيطاليا، في إطار تعزيز سبل التعاون لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأكد الدكتور رياض أرمانيوس، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، التزام الشركات بالعمل لإنتاج كافة المنتجات الدوائية لتلبية احتياجات المجتمع المصري من دواء آمن وفعَّال، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.

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