المنشآت السياحية: المطاعم تقدم وجبات ومستلزمات طبية بالمجان للمستشفيات

كتب - يوسف عفيفي:

قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، إنه رغم الظروف الإقتصادية التي تعاني منها المنشآت السياحية من انخفاض إيراداتها نتيجة لقرارات الدولة الاحترازية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا، إلا إنها لم تتوان عن مواصلة دعمها لكافة المبادرات المجتمعية الإنسانية تجاه المجتمع المصرى.

وأوضح المصري في بيان اليوم، أن المنشآت والمطاعم السياحية يقدمون واجبهم تجاه المجتمع المصري في هذه الظروف الحالكة، ومساهماتهم في رفع المعاناة عن المواطنين ودعم المستشفيات فيما تحتاجه من مستلزمات طبية ووجبات جاهزة سواء للأطباء وهيئات التمريض والمرضى مجانا.

وأشار إلى أن هناك العديد من أعضاء الغرفة ساهم في رعاية 6 مسشفيات التي تم تخصيصها للعزل والحجر الصحي، وتقديم 1000 وجبة جاهزة لهم، وكذلك الدعم اللوجستي الذي تم بيها وبين مؤسسة مصر الخير بتقديم أكثر من 120 ألف من معدات ومستلزمات طبية، على أن تتولى مؤسسة مصر الخير توزيعها على المستشفيات المخصصة للعزل والحجر الصحي والتي أشادت بهذا التعاون عبر صفحتها الرسمية على وسائل التواصل الإجتماعي وأكدت إنها مشاركة اجتماعية حقيقية لمواجهة الأزمة الحالية.

وتابع: إحدى الشركات قدمت أمس 80 وجبة لمستشفى حميات إمبابة، وستوزع يوم الخميس المقبل 250 وجبة لمستشفى حميات العباسية، وقدمت شركة أخرى الوجبات اليومية لأطقم العاملين بمستشفى شبرا العام، ومستشفى الدمرداش الجامعي التابع لجامعة عين شمس، في إطار دعمها للجهود التي تقوم بها الأطقم الطبية بهذه المستشفيات تجاه المرضى والذين يستحقون لقب "الجيش الأبيض".

وأشار المصري، إلى أن إحدى مجموعات المحلات أعلنت مبادرة مماثلة في توجيه الشكر للأطباء، وقررت منحهم خصماً 50 % على كافة منتجاتها بموجب كارنيه نقابة الأطباء .

وأكد رئيس غرفة المنشآت السياحية، أن أعضاء الغرفة يشاركون في صناعة هذه الملحمة الإنسانية الرائعة، والتي تؤكد أن المصريين يستطيعون عبور كافة الأزمات والمشاكل التي تواجههم من خلال التراحم والتعاطف فيما بينهم.​