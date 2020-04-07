وزيرة البيئة: نبحث مع فودافون مصر تنفيذ تطبيق إلكتروني لتدوير المخلفات

كتب- محمد نصار:

قالت وزارة البيئة، إن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتمعت بالمهندس أيمن عصام رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية لشركة فوادفون مصر، ومي ياسين، رئيس قسم الاستدامة لفودافون مصر، لبحث آليات التعاون في تنفيذ التطبيق الإلكتروني (إي تدوير E Tadweer) لتدوير المخلفات الإلكترونية من خلال مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية التابع لوزارة البيئة، والذي يتم تنفيذه من خلال البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بمصر، وحضر الاجتماع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير مشروع إدارة المخلفات الطبية والالكترونية وعدد من قيادات الوزارة.

وأكدت وزيرة البيئة، حرص الوزارة على تشجيع القطاع الخاص للعمل في مجال خدمة البيئة والمساهمة في حل القضايا البيئية، مشيرة إلى أن قطاع البيئة فى مصر سواء على المستوى الحكومي اوشركاء التنمية يعمل على الدفع بعجلة الاستثمار في مجال البيئة من خلال تحويل المشكلة إلى فرصة، وتوفير فرص عمل بيئية للشباب، خاصة فى ظل اهتمام القيادة السياسية بدمج البعد البيئي في مجالات التنمية للحد من التدهور البيئى للموارد الطبيعية وحفاظا عليها للأجيال القادمة.

واستعرض ممثل شركة فودافون مصر آليات لتنفيذ التطبيق بما تملكه من تكنولوجيا متطورة في هذا المجال وفي ظل اهتمامها بقضايا البيئة واستدامتها، كما استعرض المبادارت التى تقوم بها الشركة بالتعاون مع عدد من الوزارات في مجالات التنمية، بما فيها مبادرة زيرو بلاستيك التى تتمثل فى الاستغناء الكامل عن كافة المنتجات البلاستيكية والاتجاه الى المنتجات الصديقة للبيئة والتى بدأت بتطبيقها داخل الشركة بالفعل وغيرها من المبادارات البيئية.

كما تطرق اللقاء إلى آليات تعريف المواطنين بكيفية التخلص من مخلفاتهم الالكترونية بطريقة آمنة ووسائل التحفيز المناسبة لهم لتشجيعهم على الاستفادة من تطبيق إي تدوير في التخلص من مخلفاتهم الإلكترونية مقابل نقاط تحفيزية او قسائم شراء لبعض المنتجات، وكذلك نشر فيديوهات بيئية قصيرة عن التخلص الآمن من المخلفات الطبية بالمنازل على مواقع التواصل الإجتماعى من خلال تطبيقات الشركة وصفحتها على الفيس بوك

وشددت ياسمين فؤاد على دور نشر رسائل التوعية في رفع وعي المواطن بكيفية التخلص الآمن من المخلفات الطبية بالمنزل في ظل الحالة الطارئة التي تمر بها البلاد فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى جانب ما تضمنه المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" من مجموعة من الرسائل البيئية للمواطنين ترتبط ارتباط وثيق بحياتهم اليومية، ودور الشركة في المساهمة في نشر تلك الرسائل لقطاع كبير من الشعب المصري لتوعيته من خلال قدرتها على الوصول لأكبر عدد من المشتركين البالغ عددهم ٤٤ مليون.​