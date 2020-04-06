وزيرة الثقافة تنعى المايسترو إبراهيم الراديو

كتب- محمد عاطف:

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الموزع الموسيقي المايسترو إبراهيم الراديو، الذي غيبه الموت اليوم الاثنين، عن عمر يناهز 65 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت عبدالدايم إن الراحل مثل علامة بارزة في مجال الموسيقى، مؤكدة أنه حصل على لقب شيخ الموزعين بعد أن أمضى سنوات في إضفاء بصمة مميزة على العديد من الألحان الخالدة، كما نقل خبراته للكثيرين من الموسيقيين الشباب وساهم في تخريج أجيال منهم.

جدير بالذكر أن المايسترو إبراهيم الراديو هو إبراهيم علي حسن محمود كامل، لقبه الموسيقار حلمي بكر بشيخ الموزعين فى العصر الحديث.​