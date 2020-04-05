الإسكان: تطهير وتعقيم مواقع المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة
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كتب- محمد عبدالناصر:
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه بدأت عمليات تطهير وتعقيم لمواقع المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وتقوم فرق متخصصة، بنفيذ أعمال التطهير والتعقيم، بالتعاون مع وزارة الصحة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك باستخدام مواد كيميائية مخصصة للتعقيم والتطهير، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالمشروعات ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في بيان اليوم، إنه تم إرسال 10 سيارات نافوري مجهزة ومحملة بالكيماويات اللازمة، لتعقيم الشوارع، ومواقع العمل، والمكاتب، وثكنات العاملين، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك انطلاقاً من المسئولية المجتمعية للشركة القابضة وشركاتها التابعة، للمساهمة في الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بتلك المشروعات القومية.
وأكد رسلان، أن جميع شركات المياه بمختلف المحافظات مستمرة في حملات تعقيم الشوارع والمنشآت الحيوية، والتي بدأتها منذ أسبوعين، بخلاف الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها بجميع مواقع محطات مياه الشرب والصرف الصحى، مشدداً على ضرورة تكاتف الجميع، والتزام المواطنين بالإرشادات المقدمة من الجهات المعنية للحفاظ على سلامتهم، لحين اجتياز مرحلة انتشار فيروس كورونا المستجد.
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