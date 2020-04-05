بشكل عاجل.. السيسي يوجه بالكشف على جميع عاملي ومرضى معهد الأورام

كتب - محمد عبد الناصر:

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إنه في إطار جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا، وفي ظل الملابسات التي شهدها المعهد القومي للأورام باكتشاف إصابة عدد من العاملين به بالفيروس، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بسرعة إجراء الكشف الطبي على جميع العاملين بمعهد الأورام من الأطباء وأطقم التمريض.

وأضاف راضي، في بيان، اليوم الأحد: كما سيشمل الكشف الطبي جميع المرضي الذين ترددوا على المعهد خلال الأسبوعين الماضيين وكذلك حصر كافة المخالطين لأي حالات إيجابية للكشف الطبي عليهم، مع توفير الرعاية الكاملة لكافة الحالات المصابة من إجراءات طبية فورية للعزل والعلاج.

وجدد الرئيس التأكيد على أولوية سلامة وصحة المواطنين في المقام الأول، في إطار إدارة الدولة لأزمة مكافحة فيروس كورونا المستجد.

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