أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

بشكل عاجل.. السيسي يوجه بالكشف على جميع عاملي ومرضى معهد الأورام

11:51 ص الأحد 05 أبريل 2020
بشكل عاجل.. السيسي يوجه بالكشف على جميع عاملي ومرضى معهد الأورام

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب - محمد عبد الناصر:

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إنه في إطار جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا، وفي ظل الملابسات التي شهدها المعهد القومي للأورام باكتشاف إصابة عدد من العاملين به بالفيروس، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بسرعة إجراء الكشف الطبي على جميع العاملين بمعهد الأورام من الأطباء وأطقم التمريض.

وأضاف راضي، في بيان، اليوم الأحد: كما سيشمل الكشف الطبي جميع المرضي الذين ترددوا على المعهد خلال الأسبوعين الماضيين وكذلك حصر كافة المخالطين لأي حالات إيجابية للكشف الطبي عليهم، مع توفير الرعاية الكاملة لكافة الحالات المصابة من إجراءات طبية فورية للعزل والعلاج.

وجدد الرئيس التأكيد على أولوية سلامة وصحة المواطنين في المقام الأول، في إطار إدارة الدولة لأزمة مكافحة فيروس كورونا المستجد.

السيسي معهد الأورام فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

الخبر التالى:

الإسكان: تطهير وتعقيم مواقع المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1070

    عدد المصابين

  • 241

    عدد المتعافين

  • 71

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1187956

    عدد المصابين

  • 244274

    عدد المتعافين

  • 64055

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الآن.. عاصفة ترابية تضرب القاهرة والجيزة (صور)