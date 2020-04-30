وزير الطيران يقوم بجولة مفاجئة لمصنع الزي والجلود

كتب - محمد عبيد:

قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، اليوم الخميس، بجولة تفقدية مفاجئة لمصنع الزي والجلود التابع لشركة مصر للطيران للصناعات المكملة، لمتابعة سير العمل بالمصنع والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

واطمأن منار، على صحة وسلامة العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة والالتزام بتطبيق الارشادات والتدابير الاحترازية الصادرة عن وزارة الطيران المدنى ووزارة الصحة والسكان من حفاظ على المسافات بين العاملين واستخدام الكمامات والمستلزمات الوقائية الأخرى .

واطلع منار على كافة الأنشطة والخدمات التي يقدمها المصنع، وعلى تطبيق خطة التوسع في خطوط إنتاج الشركة، حيث تقدم المنتجات بجودة عالية وبأسعار تنافسية للسادة العاملين بقطاع الطيران والأسواق المصرية الأخرى .

والتقى وزير الطيران بالعاملين بالمصنع، واطمأن على أحوالهم في ظل الظروف الحالية التي تشهدها البلاد، وأثنى علي التعاون و التكاتف بين جميع العاملين والالتزام بالعمل الجاد فى هذا الوقت الدقيق.

وأكد أن وزارة الطيران المدني تسعى في المقام الأول للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بكافة هيئاتها وشركاتها التابعة، وتقوم بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة والسكان وإدارة الطب الوقائي بمستشفي مصر للطيران، للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة بمواقع العمل المختلفة التابعة للوزارة، مع الاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير لكافة المنشآت .