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جامعة الأزهر توضح حقيقة توصلها لعلاج لفيروس كورونا

12:02 ص الخميس 30 أبريل 2020
جامعة الأزهر توضح حقيقة توصلها لعلاج لفيروس كورونا

فيروس كورونا

كتب- محمود مصطفى:

أكدت جامعة الأزهر، أن لجنة إدارة الأزمة لمواجهة فيروس كورونا تتابع بصفة مستمرة الإجراءات الاحترازية والوقائية للمستشفيات الجامعية والكليات.

وأوضحت الجامعة، في بيان، اليوم الأربعاء، أن اللجنة التي تشكلت بناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، يرأسها الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة، المشرف العام على المستشفيات والدكتور حسين أبوالغيط، عميد كلية الطب بنين، والدكتورة نيرة مفتاح، عميدة كلية الطب بنات، والدكتور محمد عجاج، مدير المستشفى التخصصي، تابعت جهود الأطباء وأطقم التمريض بمستشفيات التخصصي والحسين والزهراء وباب الشعرية وأثنت على تعاملهم مع كافة المستجدات.

وأشارت إلى أن ما تم نشره على بعض المواقع من التوصل لعقار للقضاء على فيروس كورونا عن طريق فريق علمي بالجامعة، لا أساس له من الصحة، وأن الدكتور علي الأمين، مدير مركز القلب، لم يصرح لأي وسيلة إعلامية باكتشاف لقاح للعلاج من هذا الفيروس.

وأوضحت الجامعة، أن أي أعمال تمت بخصوص هذا الشأن فردية ولم يتم اعتمادها، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يتلاعب بآمال الشعب خلال هذه الفترة العصيبة.

وأشارت إلى أن تشكيل أي فريق علمي بالجامعة يخضع للمختصين ويكون من خلال إدارة الجامعة، مناشدة بوسائل الإعلام تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرئيسية.

فيروس كورونا جامعة الأزهر المستشفيات الجامعية أحمد الطيب كوفيد 19

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