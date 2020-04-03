وزير النقل يتابع انتظام الشحن والتفريغ وحركة السفن بالموانئ (صور)

كتب- أسامة علي:

تابع وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اليوم الجمعة، انتظام أعمال الشحن والتفريغ وحركة السفن والبضائع، والإجراءات المتخذة لتسهيل أعمال التصدير والاستيراد للسلع والبضائع الاستراتيجية بالموانئ البحرية.

جاء ذلك بالتزامن مع استمرار تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا في كافة الموانئ، وعدم السماح بدخول السفن والتراكي على أرصفة الموانئ إلا بعد إنهاء كافة الفحوصات والكشف الطبي على أطقم السفن بالتنسيق مع الطبيب المتواجد على كل سفينة وتطهير وتعقيم الشاحنات الصادرة والواردة والوحدات البحرية من قاطرات ولنشات وكافة المنشآت وصالات الوصول والسفر والتزام العاملين بالموانى والمترددين على موانى الهيئة بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وصرح وزير النقل أن كل الموانئ البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة، موضحًا أن الوزارة تنسق باستمرار مع كافة الجهات العاملة بالميناء لتسهيل حركة الصادارات والواردات، والتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل مرور شاحنات البضائع على الطرق السريعة، مشيرًا إلى أن الطلب تزايد على المنتجات الغذائية المصرية، من الدول العربية والأوروبية.​