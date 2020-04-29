"قومي المرأة" ينظم حملات توعية ضد كورونا في 922 قرية ومدينة بالمحافظات

القاهرة- أ ش أ:

تنفذ فروع المجلس القومي للمرأة في جميع محافظات الجمهورية حملات توعية للسيدات والأهالي بطرق انتقال فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه بمختلف القرى والمدن والأحياء المختلفة.

وذكر بيان أصدره المجلس، اليوم الأربعاء، أن الحملات تأتي انطلاقا من المسئولية الاجتماعية للمجلس تجاه الوطن والمواطنين والمواطنات، خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن والعالم أجمع في الوقت الراهن، وتزامنا مع الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع انحاء البلاد.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس، إلى أن فروع المجلس بالمحافظات استهدفت السيدات والأهالي في أكثر من 922 قرية ومدينة وحيا بمحافظات الجمهورية لتوعيتهم بطريق الوقاية من الإصابة بالفيروس وبضرورة القيام بأعمال النظافة والتعقيم بصفة مستمرة.

وأكدت أن الفروع تقوم بذلك منذ اليوم الأول من خلال جهود عضوات وأعضاء الفرع وبالاستعانة بالرائدات الصحيات والريفيات في المحافظة.

كما قامت فروع المجلس بالمحافظات، خلال الفترة الماضية، بدور مهم بالتعاون مع الأجهزة المعنية في عملية التطهير والتعقيم التي تقوم بها الدولة لكافة المؤسسات والمباني والهيئات من أجل حماية المواطنين من الإصابة بالعدوى.

وأشارت إلى أن حملات التوعية تضمنت التعريف بطرق انتقال العدوى بفيروس كورونا ومدى خطورة الإصابة بالفيروس، إلى جانب الإرشادات الصحية اللازمة وكيفية استخدام الكمامات والقفازات الطبية والسبل الآمنة للتخلص منها بعد استعمالها، والتعريف بأعراض الفيروس وطرق التعامل مع المصاب وتأكيد أهمية التباعد الاجتماعي في الأماكن المزدحمة والالتزام بمواعيد الحظر اليومية، وعدم الخروج إلا للضرورة ودور الدولة وما قامت به من إجراءات لحماية المواطنين والرد على الشائعات.