جامعة 6 أكتوبر تتبرع بـ10 ملايين جنيه لمواجهة تداعيات كورونا

كتب- محمد غايات :

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطابا من الدكتور أحمد زكي بدر، رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر، يؤكد خلاله تأييد الجامعة للدولة في كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

وأعلن زكي بدر، تبرع مجلس أمناء الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وطلابها والعاملين بها بمبلغ 10 ملايين جنيه؛ كمساهمة من جانب الجامعة لتحمل بعض تكاليف هذه التداعيات السلبية مساندة للدولة، ولإنجاح جهودها في هذا الشأن.

وأشاد رئيس مجلس أمناء الجامعة، بقرارات الحكومة خلال الفترة الماضية والخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والجهود التي تبذلها للتغلب على الآثار الاقتصادية، مفوضاً رئيس مجلس الوزراء في توزيع مبلغ التبرع على البنود، التي يتم الإنفاق عليها في إطار مجابهة هذا الفيروس.

وقدم رئيس مجلس أمناء الجامعة، التهنئة لرئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بمناسبة شهر رمضان المعظم، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر وشعبها بالخير والبركات.

وتوجه رئيس الوزراء، بالشكر لرئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر، ولجميع العاملين بها، على هذه المبادرة الوطنية، مؤكدا أن ما يقدمه المصريون من تكاتف فى مواجهة هذه الأزمة يقدم نموذجا لما يجب أن يكون عليه التعامل في وقت الأزمات الكبرى والكوارث.​