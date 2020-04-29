"اتحاد كتاب مصر" يفتح باب الترشح لجوائز "2020 - 2021 "

القاهرة- أ ش أ:

أعلنت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، اليوم الأربعاء، عن فتح باب الترشح لجوائز الاتحاد، والجوائز الخاصة للعام 2020- 2021 التي يشرف عليها الاتحاد.

وذكر الاتحاد، في بيان، اليوم، أن الجوائز تشمل 3 "جوائز تميز" قيمة كل منها 20 ألف جنيه، وهي جائزة التميز في الشعر، وجائزة التميز في القصة والرواية، وجائزة التميز في النقد، وتمنح كل جائزة بناء على حيثيات وأسباب، ويكون الحاصل عليها، أو المتقدم إليها، واحداَ من الرواد، ومن ذوي الأسماء البارزة فى مجاله الإبداعي، ومن المؤثرين على الأجيال اللاحقة له فى حقله الأدبي، على ألا يكون عضوًا من أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة، أو إحدى النقابات الفرعية.

كما تضم الجوائز 6 جوائز سنوية في 3 مجالات أدبية مختلفة قيمة كل منها عشرة آلاف جنيه، وهي (شعر الفصحى - شعر العامية - النقد الاًدبي - في نقد الرواية أو القصة - الرواية أو الخيال العلمي - القصة القصيرة - أدب الاًطفال).

كما تتضمن 5 جوائز خاصة وهي (عبدالغفار مكاوي في القصة، وقيمتها 1500 جنيه - حسن البنداري في القصة القصيرة، وقيمتها 5 آلاف جنيه - محمد سلماوي للنص المسرحي للشباب، وقيمتها 5 آلاف جنيه - بهاء طاهر لأدباء الصعيد في مجالات الأدب، وقيمتها 5 آلاف جنيه - يوسف أبورية في القصة والرواية، وقيمتها 5 آلاف جنيه - نوال مهني للشعر الفصيح (العمودي والتفعيلي) وقيمتها 10 آلاف جنيه - أحمد فضل شبلول للشعر المكتوب للأطفال (باللغة العربية الفصحى)، وقيمتها 3 آلاف جنيه).

وتتشكل لجنة لكل جائزة من 3 أعضاء محكمين من أعضاء الاتحاد، ترسل إليهم الأعمال كلها، ويراعى في تشكيل كل لجنة أن تضم ممثلين لأجيال مختلفة ومذاهب جمالية متباينة ويتم اختيار المحكمين من كشف المحكمين المعتمد.

ومن المقرر أن يفتح باب التقدم اعتبارًا من الثاني من مايو المقبل حتى الثلاثين من يونيو بمقر النقابة بالزمالك، ويشترط أن يكون مؤلف العمل عضوًا عاملاً من أعضاء اتحاد كتاب مصر وأن يكون العمل حديثاَ لم يمر على طبعته الأولى أكثر من 5 سنوات وقت التقدم، وألا يكون العمل قد حصل على أية جائزة من قبل، وأن يكون العمل منشورًا في دار نشر معروفة، وله رقم إيداع، وألا يكون العمل المتقدم لنيل الجائزة رسالة علمية، وأن يتقدم صاحب العمل بنفسه إلى الجائزة مقابل رسم 200 جنيه.

وتعد قرارات اللجنة نهائية ولا يجوز الطعن عليها قانوناً ولا يجوز لمن فاز من قبل التقدم مرة أخرى إلا بعد مرور خمس سنوات.​