وزير النقل يبحث مع "البنك الدولي" موقف مشروعات السكك الحديدية والنقل البحري والبري

كتب- أسامة علي:

بحث الفريق كامل الوزير، وزير النقل، مع مسؤولي البنك الدولي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اليوم الأربعاء، موقف المشروعات المشتركة بين الجانبين، وعددًا من المشروعات المستقبلية المقترحة للتعاون بين الجانبين، بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية.

وأشار وزير النقل إلى أن التعاون مع البنك الدولي في مختلف قطاعات النقل؛ مثل السكك الحديدية والمترو والنقل البري والنقل البحري، منوهًا بحرص الوزارة على استمرار تنفيذ كل مشروعات النقل بالتزامن مع استمرار اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة العاملين في مواقع العمل.

واستعرض الوزير موقف المشروعات المشتركة التي يقوم البنك بتمويلها؛ حيث يسهم البنك في تمويل تطوير كهربة نظم الإشارات بخطوط بني سويف/ أسيوط، وأسيوط/ نجع حمادي، والقاهرة/ الإسكندرية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد آليات جديدة تسهم في دفع معدلات التنفيذ بهذه المشروعات، وكذلك مشروعات تجديد قضبان السكك الحديدية وأعمال الأبراج والمزلقانات؛ خصوصاً مع الأهمية الكبيرة لها في رفع معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية.

واستعرض وفد البنك الدولي عددًا من المشروعات الجديدة للتعاون بين الجانبين؛ مثل مشروع كهربة إشارات وتجديدات السكة للمسافة من الجيزة حتى بني سويف، والذي أبدى البنك الدولي استعداده لتمويله؛ خصوصًا مع طرح هيئة السكك الحديدية مناقصة فنية للشركات العالمية لتنفيذ كهربة إشارات هذه المسافة.

وأبدى البنك اهتمامه أيضًا بتمويل إنشاء خط سكة حديد المناشي/ 6 أكتوبر، وازدواج خط إمبابة/ المناشي/ الاتحاد/ الإسكندرية، لنقل البضائع من ميناء الإسكندرية إلى الميناء الجاف بـ6 أكتوبر؛ وذلك من خلال مبادرة دعم القطاع العام والخاص، وكذلك التعاون بين الجانبين في مجال تمويل مشروع تسيير أوتوبيسات BRT (الحافلات السريعة ذات السعة الكبيرة التي تسير في مسارات مخصصة وتقديم مستوى عال من الخدمات) على الطريق الدائري.

كما تناول اللقاء التعاون في مشروع برنامج النقل الأخضر المستدام والشامل الذي يشمل في مجال السكة الحديد التعاون في منظومة إدارة نقل البضائع وفي قطاع النقل البحري على تنفيذ نظام إداري حديث يتضمن تخطيط القطاع ورصد مؤشرات أداء الموانئ وتحسين كفاءتها لضمان استدامة خدماتها المميزة.

ويشمل البرنامج أيضاً سبل التعاون في مجال النقل الحضري عن طريق تدعيم جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي؛ حيث أشار وزير النقل إلى الأهمية الكبيرة للجهاز، إذ سيقوم برسم السياسات لتطوير منظومة النقل البري الداخلي والدولي ودراسة متطلبات واحتياجات هذا النقل؛ بما يكفل تحقيق العائد المطلوب وتحسين الخدمة المقدمة، ووضع قواعد تنظيم أعمال النقل البري الداخلي والدولي بالتنسيق مع الجهات العاملة في هذا المجال.​