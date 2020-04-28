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اقتصادية البرلمان تطالب الرقابة المالية بتفاصيل موازنتها الجديدة

11:44 م الثلاثاء 28 أبريل 2020
اقتصادية البرلمان تطالب الرقابة المالية بتفاصيل موازنتها الجديدة

مجلس النواب

كتب - أحمد علي:

طالب نواب اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الهيئة العامة للرقابة المالية بتفاصيل موازنتها للعام المالي الجديد ٢٠٢٠-٢٠٢١، وشددوا على ضرورة أن تتضمن إجمالي الإيرادات والنفقات والفوائض المرحلة.

ورفض النواب تقديم بيانات غير كاملة للجنة عن الموازنة الجديدة، وأكدت اللجنة أنها ستؤجل المناقشة لحين وصول معلومات كاملة.

وقال النائب هاني نجيب عضو اللجنة: " لا توجد معلومات تفصيلية للإيرادات، ونطلب من الهيئة تقرير عن الفوائض المرحلة السابقة، وتفاصيل الاستثمار في أذون الخزانة"، مضيفا":تعلمون حساسية وضع هيئة الرقابة المالية ونحتاج تفاصيل".

وأضاف:"نحتاج أرقام الفوائض و الأموال المرحلة و من الصعب الموافقة على الموازنة بهذا الشكل الغامض، ونحتاج تقرير تفضيلي يحقق قدر من الشفافية بكل التفاصيل بعيدا عن مصطلح إيرادات أخرى".

وأكد الدكتور تامر سعيد ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه سيتم تقديم موازنة تفصيلية، موضحا أن جميع الأموال الخاصة بالهيئة عبارة عن استثمارات لجميع المبالغ في حسابتها بالبنك المركزي من خلال شراء أذون خزانة وسندات خزانة.

وقال سعيد، إن وزارة المالية لديها جدول واضح بتفاصيل الموازنة والإيرادات وردا على زيادة الإنفاق في الموازنة الجديدة، موضحا أن هناك تكاليف تفرضها الترقيات للعاملين بخلاف الأجور الأساسية.

وتابع:"بند المكافآت يتم وفقا لنمو إيرادات الهيئة، و يتم صرفه في إطار إثابة العاملين على هذا المجهود، مشيرا إلى أن باقي النفقات لها علاقة بالصيانات وارتفاع الأسعار الخاصة باستهلاك الكهرباء بخلاف نفقات متأخرة من العام المالي السابق".

وسأل النواب، ممثل هيئة الرقابة المالية عن المبلغ الذي ستدفعه الهيئة لصندوق تحيا مصر، ورد ممثلها:" المبلغ ربع مليار جنيه، و يتم سداده في ٥ مايو المقابل".

وتابع:" جميع مبالغ الهيئة مستثمرة في شكل أذون خزانة، وأن إجمالي قيمة أذون الخزانة يصل إلى مليار و ٦٧ مليون جنيه".

مجلس النواب الرقابة المالية البرلمان اللجنة الاقتصادية

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