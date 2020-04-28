أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

الأعلى للإعلام ينعى الصحفي محمود رياض بعد وفاته بفيروس "كورونا"

12:39 م الثلاثاء 28 أبريل 2020
الأعلى للإعلام ينعى الصحفي محمود رياض بعد وفاته بفيروس "كورونا"

الصحفي محمود رياض

كتب- مصطفى علي:

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الزميل محمود رياض، الصحفي بجريدة الخميس، والذي توفي إثر إصابته بفيروس "كورونا".

وقال المجلس في نعيه: "نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يشفي زوجته وأولاده الذين أصيبوا بهذا الفيروس".

ونعى مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان، وفاة محمود رياض، معلنًا تقديم كافة المساعدات المادية والمعنوية لأسرته.

وأهاب مجلس النقابة بجميع الزملاء الصحفيين والعاملين بالمجال الصحفي من موظفين وإداريين وعمال وجميع أطياف الشعب المصري، اتخاذ الحيطة وعدم التهاون في الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامتهم.

الصحفي محمود رياض فيروس كورونا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

الخبر التالى:

الصحة العالمية توضح سبب إصابة متعافين من كورونا مرة أخرى

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 4782

    عدد المصابين

  • 1602

    عدد المتعافين

  • 337

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3064895

    عدد المصابين

  • 922581

    عدد المتعافين

  • 211609

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الداخلية تعلن بدء تجديد رخص تسيير السيارات