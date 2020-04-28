الأعلى للإعلام ينعى الصحفي محمود رياض بعد وفاته بفيروس "كورونا"
كتب- مصطفى علي:
نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الزميل محمود رياض، الصحفي بجريدة الخميس، والذي توفي إثر إصابته بفيروس "كورونا".
وقال المجلس في نعيه: "نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يشفي زوجته وأولاده الذين أصيبوا بهذا الفيروس".
ونعى مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان، وفاة محمود رياض، معلنًا تقديم كافة المساعدات المادية والمعنوية لأسرته.
وأهاب مجلس النقابة بجميع الزملاء الصحفيين والعاملين بالمجال الصحفي من موظفين وإداريين وعمال وجميع أطياف الشعب المصري، اتخاذ الحيطة وعدم التهاون في الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامتهم.
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