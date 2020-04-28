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"التنمية المحلية" تطالب بسرعة تطوير وتجميل أسوار الأندية الرياضية

12:09 م الثلاثاء 28 أبريل 2020
"التنمية المحلية" تطالب بسرعة تطوير وتجميل أسوار الأندية الرياضية

اللواء محمود شعراوي

كتب - محمد نصار:

طالب اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بسرعة تطوير وتجميل الأسوار الخاصة بالأندية الرياضية، بما يتماشى مع أعمال التطوير التي تقوم بها الدولة وكذا إقامة جراجات أرضية أو سطحية للسيارات داخل مقار تلك الأندية أسوة بما تم في بعض الأندية الرياضية الأخرى واستيعاب أعداد السيارات للأعضاء المترددين على النادي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بمقر الوزارة اليوم الثلاثاء، مع كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بحضور عدد من قيادات الوزارة.

من جانبه، قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إنه تم مخاطبة الأندية بتوفير جراجات بها للحد من تكدس انتظار السيارات في الشوارع المحيطة مما يعيق حركة المرور وسير المواطنين.

كما أشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إلى أنه سيتم البدء في دراسة هذا الملف الهام ومخاطبة الأندية الرياضية الموجودة في نطاق محافظة الجيزة ، مشيرًا إلى أنه أصدر قراراً بإيقاف تراخيص البناء الجديدة لمدة 3 شهور وتم زيادة المدة لتكون 6 أشهر.

محمود شعراوي تطوير أسوار الأندية الرياضية الأندية الرياضية

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