ننشر موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية قبل مناقشتها بالبرلمان

كتبت- ميرا إبراهيم:

حصل مصراوي على نص مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى2020/ 2021 الخاص بكل من الهيئة العامة للرقابة المالية، والمرتقب مناقشته غدا باجتماع اللجنة الاقتصادية.

أظهرت بيانات وزارة المالية، أن الحكومة تستهدف تحقيق زيادة في متحصلات باب الإيرادات الأخرى غير الضريبية بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل بقيمة 47.8 مليار جنيه بنسبة 17.4% مقارنة بمستهدفاتها خلال العام المالي الجاري.

ووفقا لبيانات البيان التحليل لموازنة العام المالي 2020-2021، تستهدف وزارة المالية تحقيق 321.8 مليار جنيه عن باب الإيرادات الأخرى العام المقبل مقابل 274 مليار جنيه بموازنة العام الجاري