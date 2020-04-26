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​المشاط: نتواصل مع مؤسسات دولية لإبراز مجهودات مصر في مواجهة كورونا

11:03 م الأحد 26 أبريل 2020
​المشاط: نتواصل مع مؤسسات دولية لإبراز مجهودات مصر في مواجهة كورونا

رانيا المشاط

كتب- محمود مصطفى:

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعامة الدولي، إن الأزمة التي يمر بها العالم حاليًا تشدد على أهمية التعان الدولي بصفة عامة، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع المؤسسات الدولية المختلفة.

وأضافت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عصر الأحد، بمقر مجلس الوزراء، إن مصر لها برامج عديدة مع البنكين الأوروبي والدولي وبنك التنمية الأفريقي، متابعة: "كنا حريصين على التواصل المستمر لإلقاء الضوء على الجهود التي تنفذها الحكومة".

وأشارت إلى أن الكثير من المؤسسات الدولية لها مبادرات تموليلية متعددة، وكنا حريصين من خلال الحكومة أن يكون هناك مسارًا استثنائيًا سريعًا، للحصول على هذه التمويلات، التي سيكون لها دلالات مهمة الفترة المقبلة.

ولفتت وزيرة التعاون الدولي إلى أن التمويلات التي تأتي من المؤسسات الدولية المكبيرة هي أقل في التكلفة من أي تمويل آخر، مشيرًا إلى أن التواصل الدائم مع المؤسسات الدولية ستكون له أثار إيجابية في المرحلة المقبلة، كاشفة أن الحكومة تعمل على عدة سيناريوهات متعددة خلال الفترة المقبلة.​

رانيا المشاط وزارة التعاون الدولي مجلس الوزراء بنك التنمية الأفريقي الحكومة

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