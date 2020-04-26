وزير الإسكان: أول خطوة لترشيد استهلاك المياه المحاسبة بالقيمة الفعلية

كتب- محمد عبدالناصر:

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وقال إن أول خطوة في طريق ترشيد استهلاك المياه، هو المحاسبة بالقيمة الفعلية والعادلة للاستهلاك.

جاء ذلك بحضور عدد من الأعضاء، وعدد آخر من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، منعا للتزاحم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد الجزار، ضرورة الاستمرار فى تنفيذ جميع المشروعات المختلفة، ومتابعة تنفيذ المشروعات بشكل دوري، مع الأخذ بجميع الاحتياطات والإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة العاملين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف وزير الإسكان، أننا نتوجه لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المُعالجة فى الأغراض المخصصة لذلك، وطبقاً لأعلى المعايير، وبالتعاون مع الجهات المختلفة ذات الصلة، بدلاً من التخلص منها، وذلك من أجل تعظيم الاسفادة القصوى من كل قطرة مياه.

وشدد الوزير على ضرورة تركيب عدادات لجميع المستهلكين، والمحاسبة الفعلية لكل مواطن على قيمة استهلاكه الفعلي، مؤكداً أن أول خطوة في طريق ترشيد استهلاك المياه، هو المحاسبة بالقيمة الفعلية والعادلة للاستهلاك.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، تقريراً عن أنشطة الجهاز خلال الفترة من ديسمبر 2019 إلى مارس 2020، ومحاور أنشطة الجهاز، ومنها، جودة مياه الشرب (مراجعة الجودة - مراجعة المعامل المركزية والفرعية والشبكات - المعاينات الميدانية لشكاوى الجودة)، وكفاءة معالجة الصرف الصحى (مراجعة كفاءة المعالجة لمحطات الصرف الصحى - مراجعة محطات الصرف الصحى بنظام (PPP) - مراجعة محطات المعالجة الثلاثية).

وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أن الجهاز يقوم بالرصد الإعلامي الدوري للصفحات الرسمية لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، وأجهزة المدن الجديدة، بجانب إعداد المنشورات التوعوية، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والإجراءات الإحترازية المطلوبة، مشددا على قيام الجهاز بالتأكد من قيام مرافق مياه الشرب بإجراء الاختبارات الدورية طبقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية (WHO)، والمواصفات القياسية المصرية لمياه الشرب التي تصدرها وزارة الصحة، ويتم التأكد من وجود نسبة كلور متبقى لا تقل عن 0.5 ملليجرام/لتر فى شبكات توزيع مياه الشرب، حيث أكدت منظمة الصحة العالمية، أن هذه الجرعة كافية للقضاء على الميكروبات المُمرضة وجميع الفيروسات، ومنها فيروس كورونا.

وأضاف مصطفى، أن دور الجهاز فؤ حماية المستهلك يتمثل فؤ حل شكاوى المستهلكين مع مقدمي الخدمة، ومراجعة إدارات ومراكز خدمة العملاء، والتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، واستطلاع رأي المستهلكين في أداء مقدمي الخدمات، موضحاً أن الجهاز يقوم أيضاً بالتحليل المالي، من خلال (تقييم مستويات الأداء المالية والإدارية والتجارية - دراسات تحديد تكلفة الخدمة - متابعة توافر الكفاءات الإدارية والفنية والمالية والاقتصادية - دعم مقدمى الخدمة فنياً في حال طلب المشورة).