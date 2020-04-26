طلب إحاطة في البرلمان لإخطار شركات الكهرباء بقرار وقف تحصيل رسوم النظافة

كتب- أحمد علي:



وجّه جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة، بشأن الموقف من قرار وقف تحصيل رسوم النظافة على فواتير استهلاك الكهرباء.

وأشار النائب، إلى أنه في وقت سابق أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة موافقة مجلس الوزراء على إلغاء تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء اعتبارًا من يونيو 2020، وأن شهر يونيو من العام الحالي 2020 سيكون إصدار آخر فاتورة كهرباء للمواطنين مسجل فيها رسوم نظافة.

وأكد النائب أنه على الرغم من إعلان القرار منذ يناير الماضي، إلا أن شركات التوزيع لم تتلق قرارًا رسميًا من الوزارة أو الشركة القابضة لكهرباء مصر حتى الآن، وهو ما يعني استمرار تحصيل فواتير الكهرباء شاملة رسوم النظافة.

ولفت طلعت، إلى أن تأخر مخاطبة شركات التوزيع بالقرار رسميًا حتى الآن، قد يؤدي إلى استمرار تحصيل رسوم النظافة على الفواتير، وهذا بالرغم من سوء الخدمة من الأساس في جمع القمامة.

وقال النائب: "من الأساس يعاني المواطنين من عدم الحصول على خدمة جيدة فيما يتعلق بجمع النظافة، وهو ما يتسبب في تراكم أكوام القمامة داخل الشوارع وفي كل المناطق".

وطالب جون طلعت وزارة الكهرباء، والشركة القابضة، بالإسراع في مخاطبة شركات التوزيع الـ9 على مستوى الجمهورية بالقرار رسميًا، حتى يبدأ التنفيذ فعليا مع فاتورة يوليو 2020.

يشار إلى أنه وفقًا لما أعلنته وزارة الكهرباء أن رسوم النظافة التي تم تحصيلها في الفترة من أول يوليو 2018 حتى 30 يونيو 2019 بلغت 566 مليون جنيه، وتم توريد 562 مليون جنيه للمحافظات.