"مستقبل وطن": تحرير سيناء علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث

كتبت- ميرا إبراهيم:

هنأ المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والانتاج الحربي، بمرور الذكرى ال38 لتحرير سيناء؛ تلك الملحمة الوطنية الفارقة في تاريخ مصر الحديث، والعلامة المضيئة في سجل بطولات القوات المسلحة.

ووجه رشاد، تحية واجبة لأبطال قواتنا المسلحة الباسلة (مصنع الرجال) قيادًة وجنودًا، كونهم يمثلون حصنًا حصينًا وسدًا منيعًا لأمن الدولة المصرية واستقرارها على مدار تاريخها ضد الغزاة والمحتلين، وركيزًة أساسية من ركائز التنمية والنهوض.

وأشار رشاد، إلى أن جيش مصر العظيم سيظل كابوسًا يطارد كل من تسول له نفسه المساس بأمن بلاده، وسلامتها واستقرارها، وستظل سيناء أرض الفيروز في عين وقلب الدولة المصرية، وعلى رأس خططها التنموية، ومقبرًة للغزاة ولجماعات الظلام، والتطرف والإرهاب.

واختتم رشاد تصريحاته:"كل عام وجيشنا الوطني ثابت كالوتد.. ومصدر فخر وعز وطمأنينة لشعب مصر والمنطقة العربية بأسرها.. وكل عام وزعيم الأمة العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يتبنى مشروعًا وطنيًا غير مسبوق لتنمية سيناء وتعميرها، بكل خير وسلام".​