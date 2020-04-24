​​برلماني: استغلال "كورونا" في توسيع دائرة الخدمات المصرفية

كتب- أحمد علي:

طالب النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة الاستفادة من أزمة كورونا على جميع المستويات والمجالات، بحيث تتحول المحنة لمنحة، خاصة على مستوى الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك المصرية، وأن تكون أكثر سهولة ويسر من خلال الهواتف المحمولة وتقليل العمليات داخل الأروقة والجدران، وهو الأمر الذي يحقق نتائج إيجابية لصالح المنظومة المصرفية بالشارع المصري.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تقدم النموذج الأفضل والأحسن في التعاطي مع أزمة كورونا، بحيث تستهدف صحة وسلامة المواطن بالمقام الأول والأخير، بجانب العديد من الإجراءات التى تستهدف المرور من هذه الأزمة بأقل التداعيات والخسائر علي كافة المستويات.

ولفت عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، إلي أن مبادرات البنك المركزي كانت حاضرة بقوة بما يدعم القطاعات الاقتصادية والصناعية، وهو الأمر الذي سلّط الأضواء على ما يقدم من البنوك من خدمات مصرفية مختلفة لكافة القطاعات والمواطنين، ومن ثم الضرورة الإيجابية في أن تشملها العديد من التسهيلات والتيسيرات عبر الهواتف المحمولة لدى جميع العملاء، قائلًا: "توسيع الخدمات المصرفية عبر الهواتف المحمولة ضرورة مهمة".

وأكد غلاب أن التوسع في هذه الخدمات من شأنه أن تكون نتائجها إيجابية على حجم التعاملات، والمنظومة ككل، خاصة في ظل قانون البنوك الجديد والذي تمت مناقشته بالبرلمان وينتظر المناقشة النهائية بالجلسة العامة، ومن الضروري أن يكون في أولويات الأجندة التشريعية خلال المرحلة الجارية.